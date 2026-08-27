Rishikesh News: पछवादून व जौनसार बावर में बंद रहे तीन मोटर मार्ग

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क्षेत्र में रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण मोटर मार्गों के बंद होने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड देहरादून का लांघा-मटोगी-मद्रसू मोटर मार्ग पत्थर व मलबा गिरने से बंद रहा। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग अस्थायी खंड चकराता का सिलिखड्ड-सुनोई होते हुए पेनुवा मोटर मार्ग, माख्टी-पोखरी मोटर मार्ग बंद रहे। लोक निर्माण विभाग देहरादून खंड के अधिशासी अभियंता नीरज त्रिपाठी ने बताया जिन मोटर मार्गों पर मलबा गिरने की सूचना मिल रही है तत्काल उसकी सफाई कराकर यातायात को सुचारू कराया जा रहा है। साथ ही बंद मोटर मार्गों को भी देर रात तक यातायात के लिए खोल लिया जाएगा।सामान्य रहा नदियों का जलस्तरपिछले 24 घंटे में पहाड़ी इलाकों में हुई कम बारिश का असर क्षेत्र की प्रमुख यमुना व टोंस नदी पर दिखाई दे रहा है। दोनों नदियों में जलस्तर फिलहाल सामान्य चल रहा है। बताते चलें यमुना नदी में खतरे का स्तर 455.37 मीटर पर है जबकि फिलहाल नदी में 454.60 मीटर पर पानी बह रहा है। डाकपत्थर बैराज से 437.83 क्यूमैक पानी छोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त टोंस नदी में खतरे का स्तर 644.75 मीटर पर है और नदी में 644.70 मीटर पर पानी बह रहा है। नदी पर इच्छाड़ी बांध से 276.41 क्यूमैक पानी का डिस्चार्ज किया गया है।