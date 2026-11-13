Pithoragarh News: दीपावली के बाद लौटने वाले यात्रियों की भीड़, दिल्ली-देहरादून रूट पर अतिरिक्त बसें चलाईं

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दीपावली पर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज डिपो ने पहले से ही अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की थी। पर्व समाप्त होने के बाद अब नौकरी और अन्य कार्यों के लिए वापस लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह से ही बस स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही बनी रही। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ी।एआरएम सुरेश चंद्र पांडेय ने बताया कि सबसे अधिक यात्री दिल्ली, देहरादून और हरिद्वार रूट पर मिले। इन मार्गों पर दो-दो अतिरिक्त बसें संचालित की गईं। इसके अलावा रुद्रपुर और बरेली रूट पर भी स्थानीय यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसों के फेरे बढ़ाए गए। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरत के अनुसार बसों का संचालन किया जा रहा है।