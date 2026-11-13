Pithoragarh News: लाखों की लागत से गांधी मैदान का रूप बदलेगा

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पालिकाध्यक्ष विपिन कुमार ने बताया कि योजना को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दे दी है। उन्होंने बताया कि अवस्थापना विकास निधि योजना के तहत शासन के अपर सचिव संतोष बडोनी ने शहरी विकास निदेशालय को धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 31 मार्च 2027 तक धनराशि का अनिवार्य रूप से उपयोग करने को कहा गया है।उन्होंने बताया कि सुंदरीकरण के तहत मैदान का समतलीकरण, दीवार निर्माण, रेलिंग, गेट, घास और फैंसी लाइटें लगाई जाएंगी। गांधी मैदान में मेले, उत्सव, खेल प्रतियोगिताओं के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सुंदरीकरण से नगरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पालिकाध्यक्ष ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।