Pithoragarh News: नहाय-खाय के साथ हुई छठ पर्व की शुरुआत

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व्रत रखने वाली महिलाओं ने घरों या नदी में स्नान कर पूजा-अर्चना की। सूर्य देव को जल चढ़ाकर संतान की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद लौकी की सब्जी, अरहर की दाल और रोटी, भात ग्रहण कर नहाय-खाय पर्व मनाया। महिलाएं इस पर्व के पहले दिन सिर्फ लौकी की सब्जी, अरहर की दाल और रोटी, भात का ही सेवन करेंगी। राम सिंह कुशवाहा ने बताया कि छठ पूजा के दूसरे दिन खरना या रसियाव रोटी पर्व मनाया जाएगा।खरना के दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। शाम को सूर्य देव की बहन छठी माता की पूजा-अर्चना कर बच्चों और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। प्रसाद के रूप में गुण की खीर और रोटी ग्रहण की जाती है। यही छठी माता को प्रसाद स्वरूप अर्पित किया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का समापन होता है।छठ पूजा स्थल को किया जाएगा तैयार- सुरेश चौधरी ने बताया कि शनिवार को धोबी घाट के समीप छठ पूजा स्थल में साफ-सफाई का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। इसके साथ ही रविवार को सुबह से ही व्रती महिलाओं के बैठने के लिए दरी, टैंट लगाकर और संध्या अर्घ्य देने के लिए पानी की व्यवस्था कर पूजा स्थल को तैयार किया जाएगा।