Pithoragarh News: जंगली सुअर ने युवक पर किया हमला, संघर्ष कर बचाई खुद की जान

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अल्मियागांव निवासी 38 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद मंगलवार सुबह जंगल में बकरियां चराने गए थे। तभी अचानक झाड़ियों से निकले जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया। राजेंद्र ने हाथ में पकड़े डंडे से डटकर सुअर का सामना किया। करीब दो मिनट चले इस संघर्ष में सुअर ने उनके हाथ और पैरों पर गहरे घाव कर दिए लेकिन राजेंद्र के हौसले के आगे सुअर को भागना पड़ा।परिजन उन्हें तुरंत गोचर पीएचसी ले गए जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीएमएस डॉ. बीएस टोलिया ने बताया कि युवक के शरीर पर गहरे घाव हैं लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है।वर्तमान में घास कटाई का सीजन चल रहा है। इस घटना के बाद महिलाओं में जंगल जाने को लेकर भारी दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।अल्मियागांव में जंगली सुअर ने युवक पर हमला कर दिया था। युवक को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी।