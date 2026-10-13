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Pithoragarh News: जंगली सुअर ने युवक पर किया हमला, संघर्ष कर बचाई खुद की जान

Tue, 13 Oct 2026 11:11 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 13 Oct 2026 11:11 PM IST
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Wild boar attacks young man; he saves his life after a struggle
थल(पिथौरागढ़)। सीमांत जिले में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। थल क्षेत्र के अल्मियागांव में दिनदहाड़े एक जंगली सुअर ने बकरियां चरा रहे युवक पर हमला कर दिया। युवक ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए दो मिनट तक संघर्ष किया जिसके बाद सुअर जंगल की ओर भाग गया।
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अल्मियागांव निवासी 38 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद मंगलवार सुबह जंगल में बकरियां चराने गए थे। तभी अचानक झाड़ियों से निकले जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया। राजेंद्र ने हाथ में पकड़े डंडे से डटकर सुअर का सामना किया। करीब दो मिनट चले इस संघर्ष में सुअर ने उनके हाथ और पैरों पर गहरे घाव कर दिए लेकिन राजेंद्र के हौसले के आगे सुअर को भागना पड़ा।
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परिजन उन्हें तुरंत गोचर पीएचसी ले गए जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीएमएस डॉ. बीएस टोलिया ने बताया कि युवक के शरीर पर गहरे घाव हैं लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है।
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वर्तमान में घास कटाई का सीजन चल रहा है। इस घटना के बाद महिलाओं में जंगल जाने को लेकर भारी दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।
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अल्मियागांव में जंगली सुअर ने युवक पर हमला कर दिया था। युवक को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी। -एसएस रावत, रेंजर, डीडीहाट
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