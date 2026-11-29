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पिथौरागढ़ और झूलाघाट कोतवाली को मिले नए प्रभारीपिथौरागढ़/टनकपुर। कोतवाली पिथौरागढ़ और झूलाघाट को नए थाना प्रभारी मिले हैं। निरीक्षक नीरज भाकुनी ने पिथौरागढ़ और निरीक्षक सतीश शर्मा ने झूलाघाट कोतवाली का प्रभार संभाल लिया है। निरीक्षक भाकुनी ने कहा कि शहर की यातायात और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, नशे पर अंकुश लगाने और साइबर अपराधों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील टनकपुर कोतवाली में काशीपुर से आए निरीक्षक हरेंद्र चौधरी ने चार्ज संभाला लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में कानून व्यवस्था और नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक रहेगी। संवादअग्निकांड पीड़ित को मुआवजा देने की मांगबंगापानी (पिथौरागढ़)। ग्राम पंचायत सीलिंग के सेरा तोक निवासी कल्याण सिंह राणा को उचित मुआवजा और राहत प्रदान करने की मांग करते हुए सीमांत डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष प्रकाश गोस्वामी ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व कल्याण सिंह के आवासीय मकान में आग लगने से घर और उसमें रखी सभी सामग्री जलकर नष्ट हो गई। इस घटना में पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रशासन ने पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया है। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द मुआवजा नहीं दिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। संवादबेड़ीनाग वासियों का आंदोलन जारी, आश्वासन नहीं धरातल पर काम शुरू करने की मांग- तीन सूत्री मांग पर दो सप्ताह से जारी है आंदोलन, वार्ता, आश्वासन अब रहे हैं बेनतीजाबेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। तीन सूत्री मांग पर नगर में पिछले दो सप्ताह से व्यापारी और क्षेत्र के लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगातार धरना-प्रदर्शन और प्रशासन से बेनतीजा वार्ता के बीच भाजपा नेता करम राम ने देहरादून में शहरी विकास अनुभाग के सचिव और स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात कर आंदोलनकारियों की मांगों को प्रमुखता से उठाया, जिस पर उन्होंने शासन स्तर पर शीघ्र मांगें पूरी होने का आश्वासन दिया। इस पर करम राम ने लोगों से आंदोलन को समाप्त करने का अपील की।व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत ने कहा कि बेड़ीनाग महाविद्यालय की सड़क का सुधारीकरण, सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा देने और महाविद्यालय के खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित करने की मांग लंबे समय से है। इस दौरान गणेश रावत, खुशाल कार्की, दयाल सिंह डोबाल, गंगा सिंह सांमत, हरीश डसीला, राहुल डांगी सहित आदि मौजूद रहे। संवाददो सूत्री मांगों के लिए पीआरडी जवानों ने भरी हुंकारलोहाघाट (चंपावत)। मूल वेतन के साथ ही महंगाई भत्ता देने और 365 दिन का रोजगार देने की मांग के लिए लोहाघाट, बाराकोट और पाटी में पीआरडी जवानों ने धरना-प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया। रविवार को पीआरडी जवानों ने धरना देकर नारेबाजी की। लोहाघाट में ब्लॉक कमांडर दीपक सिंह मेहता के नेतृत्व में पीआरडी जवानों ने युवा भवन में धरना दिया। बाराकोट में ब्लॉक कमांडर ओम प्रकाश के नेतृत्व में पीआरडी जवानों ने तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया। वहीं पाटी में प्रकाश के नेतृत्व में जवानों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। संवाद