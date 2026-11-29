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पिथौरागढ़। दो सूत्री मांग के समाधान के लिए कार्य बहिष्कार पर चल रहे पीआरडी जवान देहरादून रैली के लिए रविवार को रवाना हो गए। इससे पूर्व पीआरडी जवानों ने क्रमिक भूख हड़ताल समाप्त की और कार्य बहिष्कार जारी रखते हुए आंदोलन को मंजिल तक पहुचाने का संकल्प लिया। इसके बाद संगठन की जिलाध्यक्ष दीपा सामंत के नेतृत्व में जिले के सभी आठ ब्लाकों के पदाधिकारी और जवान देहरादून रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। इसमें पंकज गोस्वामी, बसंत जोशी, बिपिन पांडे, गिरीश चंद्र, हयात सिंह, गोविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में पीआरडी जवान शामिल रहे।