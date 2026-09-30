Pithoragarh News: मुनस्यारी के दूरस्थ गांव नामिक, भदेली तक पहुंचेंगे वाहन, बनेंगी सड़कें

विज्ञापन

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

मुनस्यारी के दूरस्थ गांव नामिक और भदेली तक सड़क न पहुंचने से यहां की दो हजार से अधिक आबादी दुश्वारियां झेल रही है। ग्रामीणों के लिए पैदल सफर करना मजबूरी है। यहां तक कि बीमारों और गर्भवतियों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाना नियती बना है। लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। आखिरकार उनकी आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंची है। दोनों गांवों को जोड़ने के लिए सड़क को स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में खुशी है। लोनिवि जल्द सड़कों का सर्वे कर डीपीआर शासन को भेजेगा।आलू और राजमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं गांवपिथौरागढ़। हिमालय के नजदीक बसे नामिक और भदेली गांव आलू और राजमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। गांवों में आलू और राजमा का उत्पादन तो खूब होता है। सड़क न होने से ग्रामीणों के लिए इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल है। मजदूरों के भाड़े में अधिक खर्च होने से किसानों का इन उत्पादों का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। सड़क बनने के बाद किसान आलू-राजमा को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे और उन्हें इनकी उचित कीमत मिलेगी।नामिक और भदेली तक सड़क को स्वीकृति मिली है। जल्द सर्वे कर इनकी डीपीआर तैयार की जाएगी।-अजय थपलियाल, ईई, लोनिवि, डीडीहाट