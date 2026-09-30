Pithoragarh News: मुनस्यारी के दूरस्थ गांव नामिक, भदेली तक पहुंचेंगे वाहन, बनेंगी सड़कें
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 30 Sep 2026 01:21 AM IST
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पिथौरागढ़। आखिरकार मुनस्यारी विकासखंड के दूरस्थ गांव नामिक और भदेली तक सड़क पहुंचने की उम्मीद जगी है। दोनों गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। लोनिवि जल्द सर्वे, डीपीआर तैयार कर इसे शासन को भेजेगा।
मुनस्यारी के दूरस्थ गांव नामिक और भदेली तक सड़क न पहुंचने से यहां की दो हजार से अधिक आबादी दुश्वारियां झेल रही है। ग्रामीणों के लिए पैदल सफर करना मजबूरी है। यहां तक कि बीमारों और गर्भवतियों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाना नियती बना है। लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। आखिरकार उनकी आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंची है। दोनों गांवों को जोड़ने के लिए सड़क को स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में खुशी है। लोनिवि जल्द सड़कों का सर्वे कर डीपीआर शासन को भेजेगा।
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आलू और राजमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं गांव
पिथौरागढ़। हिमालय के नजदीक बसे नामिक और भदेली गांव आलू और राजमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। गांवों में आलू और राजमा का उत्पादन तो खूब होता है। सड़क न होने से ग्रामीणों के लिए इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल है। मजदूरों के भाड़े में अधिक खर्च होने से किसानों का इन उत्पादों का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। सड़क बनने के बाद किसान आलू-राजमा को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे और उन्हें इनकी उचित कीमत मिलेगी।
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नामिक और भदेली तक सड़क को स्वीकृति मिली है। जल्द सर्वे कर इनकी डीपीआर तैयार की जाएगी।
-अजय थपलियाल, ईई, लोनिवि, डीडीहाट
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मुनस्यारी के दूरस्थ गांव नामिक और भदेली तक सड़क न पहुंचने से यहां की दो हजार से अधिक आबादी दुश्वारियां झेल रही है। ग्रामीणों के लिए पैदल सफर करना मजबूरी है। यहां तक कि बीमारों और गर्भवतियों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाना नियती बना है। लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। आखिरकार उनकी आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंची है। दोनों गांवों को जोड़ने के लिए सड़क को स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में खुशी है। लोनिवि जल्द सड़कों का सर्वे कर डीपीआर शासन को भेजेगा।
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आलू और राजमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं गांव
पिथौरागढ़। हिमालय के नजदीक बसे नामिक और भदेली गांव आलू और राजमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। गांवों में आलू और राजमा का उत्पादन तो खूब होता है। सड़क न होने से ग्रामीणों के लिए इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल है। मजदूरों के भाड़े में अधिक खर्च होने से किसानों का इन उत्पादों का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। सड़क बनने के बाद किसान आलू-राजमा को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे और उन्हें इनकी उचित कीमत मिलेगी।
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नामिक और भदेली तक सड़क को स्वीकृति मिली है। जल्द सर्वे कर इनकी डीपीआर तैयार की जाएगी।
-अजय थपलियाल, ईई, लोनिवि, डीडीहाट