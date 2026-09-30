Pithoragarh News: 37 घंटे बाद खुली झूलाघाट सड़क, मिली राहत

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दरअसल, नेपाल सीमा पर झूलाघाट कस्बे सहित आसपास के 20 से अधिक गांवों को जोड़ने वाली सड़क जामिरपानी के पास बोल्डर और मलबा गिरने से बीते सोमवार सुबह करीब नौ बजे बंद हो गई थी। ऐसे में क्षेत्र के लोगों का जरूरी काम से जिला मुख्यालय पहुंचना मुश्किल हो गया था। पहाड़ी से बोल्डर गिरने बंद हुए तो लोनिवि ने बुधवार दोपहर को काम शुरू किया। बमुश्किल शाम चार बजे मलबा और बोल्डर हटाकर सड़क पर आवाजाही सुचारू कराई गई इससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिली। विधायक बिशन सिंह चुफाल ने मौके पर पहुंचकर लोनिवि को सड़क के दोनों तरफ चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इस मौके पर नायब तहसीलदार युगल किशोर पांडे, कानूनगो जीवन लाल वर्मा, लोनिवि की जेई दीपा बोहरा, भूपेंद्र प्रसाद, मनोज धरियाल आदि मौजूद रहे।

झूलाघाट(पिथौरागढ़)। आखिरकार 37 घंटे बाद पिथौरागढ़-झूलाघाट सड़क पर आवाजाही शुरू हुई। यातायात बहाल होने से क्षेत्र के लोग जरूरी काम से बाहर निकल सके।