Pithoragarh News: टनकपुर में फर्जी मतदान के आरोप के चलते देर रात तक परिणाम जारी नहीं हो सके

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महाविद्यालय में मंगलवार को 1172 में 986 छात्र-छात्राओं ने अपने मत का प्रयोग किया। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के संदीप सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रोहन गड़कोटी को 59 मतों से हराया। संदीप को 453, रोहन को 394 और तीसरे प्रत्याशी साहिल महर को 95 मत पड़े। छात्रा उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की रितिका 47 मतों से विजयी रहीं। एबीवीपी की वंदना गुप्ता को 447, रितिका को 494 मत पड़े।सचिव पद पर एनएसयूआई के सुशील जोशी 12 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 476 मत पड़े। जबकि एबीवीपी के वंश वर्मा को 464 मत पड़े। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की रिया शर्मा ने 56 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 501 और एनएसयूआई की लक्षिता जोशी को 445 मत पड़े।कोषाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की नीतू बिष्ट ने 334 मतों से जीत दर्ज की। नीतू को 646 और एनएसयूआई की प्रत्याशी मुस्कान को 312 मत पड़े। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर एनएसयूआई की बबीता ने 101 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 516 और एबीवीपी प्रत्याशी निर्मला महराना 415 मत पड़े। डॉ. अनुपमा तिवारी ने सभी का आभार जताया। इस दौरान एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ निहारिका सेमवाल, तहसीलदार पिंकी आर्या मौजूद रहे।टनकपुर महाविद्यालय में एबीवीपी ने फर्जी वोट पड़ने का आरोप लगा एबीवीपी के कार्यकर्ता देर रात तक हंगामा करते रहे। वह जबरन मतगणना स्थल में घुस आए। किसी तरह पुलिस ने उन्हें बाहर किया। इसके बाद वह परिसर में धरने पर बैठ गए। मतगणना संपन्न होने पर एबीवीपी के प्रत्याशी सुमित सिंह नायक 15 मतों पीछे थे। मतों का अंतर कम होने पर उन्होंने रीकाउंटिंग की मांग की। मतगणना स्थल पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुमित नायक, समर्थक राजेंद्र सिंह राजू, दीपक पांडे, प्रियांशु कोहली, मिलन सिंह, सनी यादव आदि धरने पर बैठ गए। कई देर तक हंगामा चला। उन्होंने कहा कि पहले वह 10 मतों पीछे थे, फिर 15 से। उन्हें हराया गया है। ऐसे में रीकाउंटिंग की जानी चाहिए। इसके बाद चुनाव अधिकारी डॉ. आशुतोष कुमार ने बताया कि लिंगदोह सिफारिशों के अनुसार तीन वोट से अधिक का अंतर होने पर रीकाउंटिंग नहीं की जाती है। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार की रिकॉर्डिंग दिखाई। इसमें कुछ संदिग्ध कॉलेज में प्रवेश करते दिखाई दिए, इसके बाद हंगामा और तेज हो गया।