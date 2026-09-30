Pithoragarh News: भवन को दरार से खतरा, दो परिवार शिफ्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 30 Sep 2026 01:19 AM IST
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चंपावत। विकासखंड चंपावत के चनोला तोक में एक आवासीय भवन के आंगन में दरार आने की सूचना पर तहसील प्रशासन ने निरीक्षण किया। स्थिति गंभीर देख प्रशासन ने रमेश सिंह कठायत और गिरधर सिंह के परिवारों को सुरक्षा के लिए देव सिंह कठायत के मकान में शिफ्ट किया।
उपजिलाधिकारी बीसी पंत ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त आंगन से आवासीय भवन को खतरा बना हुआ है। पंत ने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। प्रभावित परिवार को नियमानुसार राहत राशि दी जाएगी। इसके लिए पी-20 प्रपत्र की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
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उपजिलाधिकारी बीसी पंत ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त आंगन से आवासीय भवन को खतरा बना हुआ है। पंत ने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। प्रभावित परिवार को नियमानुसार राहत राशि दी जाएगी। इसके लिए पी-20 प्रपत्र की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
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