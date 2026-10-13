Pithoragarh News: जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप, बैरंग लौटे मरीज

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सोमवार और मंगलवार को एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर रहने के कारण जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड पूरी तरह ठप रहे। मंगलवार को ओपीडी 750 से अधिक दर्ज की गई जिसमें चिकित्सकों ने 60 से ज्यादा मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी लेकिन जांच कक्ष में ताला लटका देख मरीजों को मायूस होकर बैरंग लौटना पड़ा।मजबूरन कई मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगे शुल्क पर अल्ट्रासाउंड कराने पड़े। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, रेडियोलॉजिस्ट 13 से 22 अक्तूबर तक अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में अगले नौ दिनों तक मरीजों और गर्भवती महिलाओं को इस सुविधा के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।नहीं लगेगा शिविर, गर्भवतियों का नहीं होगा अल्ट्रासाउंडजिला अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट पर जिले की गर्भवतियों के अल्ट्रासाउंड की जिम्मेदारी है। गर्भवतियों का अल्ट्रासाउंड करने के लिए सप्ताह में दो दिन बुधवार और शुक्रवार को महिला अस्पताल में शिविर लगता है। इसमें धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेड़ीनाग सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवतियां जांच के लिए पहुंचती हैं। अब रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाने से गर्भवतियों के लिए शिविर भी नहीं लगेगा। ऐसे में गर्भवतियों को निशुल्क अल्ट्रासाउंड के लिए निजी अस्पतालों में अधिक शुल्क देना होगा।केस एककनालीछीना निवासी हेमंती देवी ने बताया कि वह जिला अस्पताल अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची। उन्हें अस्पताल पहुंचने के बाद ही रेडियोलॉजिस्ट के न होने की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि अब उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना होगा।केस दोमूनाकोट निवासी लीला देवी ने बताया कि उनके पेट में दर्द था। अल्ट्रासाउंड बंद होने से जांच नहीं हो सकी। निजी अस्पताल में अधिक शुल्क देकर जांच करना संभव नहीं है। ऐसे में उन्हें रेडियोलॉजिस्ट के लौटने का इंतजार करना होगा।रेडियोलॉजिस्ट 10 दिन तक आवश्यकीय कार्य से अवकाश पर हैं। 23 अक्तूबर से मरीजों और गर्भवतियों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होगी।