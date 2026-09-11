Pithoragarh News: बैंक कर्मियों की हड़ताल से लेन-देन प्रभावित

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जिलेभर में संचालित एसबीआई, पीएनबी, ग्रामीण सहित अन्य बैंकों और इनकी शाखाओं में तैनात कर्मी कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर रहे। जिला मुख्यालय में बैंक कर्मियों ने एसबीआई की मुख्य शाखा से नगर में रैली निकाली। इसके बाद वापस एसबीआई की मुख्य शाखा पहुंचकर कर्मियों ने प्रदर्शन किया।उन्होंने कहा कि वे लंबे समय में बैंकों में पांच दिन कार्य की व्यवस्था लागू करने, पेंशन अपडेट और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इन मांगों पर पूर्व में यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन ने मुख्य श्रम आयुक्त को ज्ञापन दिया था।इसके बाद भी सरकार और बैंक प्रबंधन ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। यदि जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे।प्रदर्शन करने वालों में भारत सिंह दिगारी, हरीश जोशी, रेणु ह्यांकी, उमंग वर्मा, दिनेश चंद, राजेंद्र धामी सहित कई बैंक कर्मी शामिल रहे। वहीं बैंक कर्मियों की हड़ताल से लेनदेन के लिए पहुंचे उपभोक्ताओं को बैरंग लौटना पड़ा।कनालीछीना, बेड़ीनाग, गंगोलीहाट, धारचूला सहित अन्य हिस्सों में हड़ताल से बैंकों में ताले लटके रहे।