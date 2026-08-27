फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Three roads connecting China border remain closed for seven hours

Pithoragarh News: चीन सीमा को जोड़ने वाली तीनों सड़कें सात घंटे रहीं बंद, यात्रियों को झेलनी पड़ी दिक्कतें

Thu, 27 Aug 2026 11:38 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 27 Aug 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Three roads connecting China border remain closed for seven hours
पिथौरागढ़। सीमांत जिले में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। जिस मुख्यालय में चार तो धारचूला में सबसे अधिक 67 एमएम बारिश हुई। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट-धारचूला, तवाघाट-गुंजी और थल-मुनस्यारी तीनों सड़कें करीब सात घंटे बंद रहीं। सड़कों के दोनों तरफ फंसे सैकड़ों वाहन और यात्रियों को आवाजाही शुरू होने का लंबा इंतजार करना पड़ा।
विज्ञापन


बृहस्पतिवार तड़के पांच बजे के करीब चीन सीमा को जोड़ने वाला धारचूला-तवाघाट हाईवे कुलागाड़, ऐलागाड़ में बोल्डर, मलबा गिरने से बंद हो गया। आदि कैलाश को जोड़ने वाली तवाघाट-गुंजी सड़क पर भी मलघाट के पास तड़के चार बजे के करीब भारी भूस्खलन होने से आवाजाही ठप हो गई। महेंद्र गर्ब्याल, धीरेंद्र फिरमाल ने बताया कि दोनों सड़कों के बंद होने से दारमा, व्यास और चौंदास घाटी के साथ ही चीन सीमा का संपर्क कट गया। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में यात्री और वाहन फंसे रहे।
विज्ञापन

बीआरओ ने दोपहर करीब 12 बजे मलबा और बोल्डर हटाकर संपर्क बहाल किया। वहीं थल-मुनस्यारी सड़क भी रातीगाड़ और हरड़िया के पास मलबा आने से पांच बजे के करीब बंद हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रक्षाबंधन पर्व के लिए बड़ी संख्या में लोग मुनस्यारी, नाचनी आदि स्थानों पर जा रहे थे। सड़क बंद होने से इन जगहों पर यात्री और वाहन फंस गए। यात्रियों को वाहनों में बैठकर सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा।
दोपहर 11 बजे के करीब लोनिवि ने बमुश्किल मलबा और बोल्डर हटाकर आवाजाही सुचारू कराई। तब जाकर यात्री और वाहन चालक गंतव्य को रवाना हुए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र महर ने कहा कि सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त जेसीबी तैनात हैं। जल्द सभी सड़कों पर आवाजाही शुरू होगी।




नौ ग्रामीण मोटर मार्ग बंद, पांच खुले
भूस्खलन से 14 ग्रामीण मोटर मार्ग बृहस्पतिवार सुबह बंद हो गए। इससे संबंधित इलाकों में वाहनों का आवागमन न होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद सुवालेक-झूणी, जौलजीबी-झूलाघाट सहित पांच ग्रामीण मोटर मार्गों पर आवागमन सुचारु हो गया, जबकि नौ मार्ग शाम तक नहीं खुल पाए। आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में बहनें भाइयों के घर जाएंगी। ऐसे में बहनों को सड़कें बंद होने से पैदल सफर कर भाइयों के घर पहुंचना होगा।

जिले में बारिश का आंकड़ा(एमएम में)

पिथौरागढ़ 4.0

बेरीनाग 13.2

मुनस्यारी 8.2

बंगापानी 44.0

डीडीहाट 4.2

धारचूला 67.6

कनालीछीना 14.2

तेजम 30.0
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed