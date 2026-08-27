Pithoragarh News: मुवानी में हिलजात्रा की धूम, सतगढ़ के कलाकारों ने मचाया धमाल

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चार दिवसीय सातूं-आंठू महोत्सव में बुधवार को सतगढ़ की हिलजात्रा का मंचन हुआ इसका मुख्य आकर्षण हिरन चीतल रहा। कलाकारों की शानदार प्रस्तुति को लोगों ने जमकर सराहा। महोत्सव में गौरा नंदा दल मुवानी की महिलाओं ने खेल, चांचरी और झोड़ा का गायन कर लोक संस्कृति के रंग बिखेरे। प्राथमिक विद्यालय मुवानी की छात्राओं ने गौरा-महेश्वर की शानदार प्रस्तुति दी। प्रगति पब्लिक स्कूल और शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार स्कूल के बच्चों ने भी लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए।अंतिम दिवस मुख्य अतिथि विधायक बिशन सिंह चुफाल और विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ गिरीश चंद्र पंत रहे। विधायक ने आयोजकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव हमारी लोक संस्कृति के वाहक हैं। इन्हें सहेजना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने समिति को विधायक निधि से ढाई लाख रुपये देने की घोषणा की।संचालन हंस कुमार पाल ने किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रमेश बम, दीपक कार्की, संजय वर्मा, विक्रम कठायत, राम सिंह राठौर, जगत सिंह मेहता, हेमंत प्रसाद, सोबन सिंह कार्की आदि मौजूद रहे।