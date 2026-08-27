Pithoragarh News: जहरीला पदार्थ गटकने से विवाहिता और युवक की हालत गंभीर

विज्ञापन



बुधवार को पति से विवाद के बाद 30 वर्षीय विवाहिता ने फिनाइल गटक लिया। 35 वर्षीय युवक ने भी चूहे मारने की दवा खाई। आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. राहुल और नर्सिंग ऑफिसर मोनू लुंठी ने उनका इलाज शुरू किया। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. डीपी सिंह ने बताया कि दोनों की हालत गंभीर है।

पिथौरागढ़। वड्डा क्षेत्र की एक विवाहिता और जाजरदेवल के एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।