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Pithoragarh News: आदि कैलाश में शिव-पार्वती मंदिर के कपाट विधि-विधान के साथ हुए बंद

Fri, 06 Nov 2026 10:58 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 06 Nov 2026 10:58 PM IST
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The doors of the Shiva-Parvati temple at Adi Kailash were closed in accordance with prescribed rituals
धारचूला (पिथौरागढ़)। व्यास घाटी के ज्योलिंगकांग में 14500 फुट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश में शिव-पार्वती मंदिर के कपाट विधि-विधान के साथ बंद हो गए हैं। कपाट बंद करने से पूर्व पुजारियों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।
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पुजारी वीरेंद्र सिंह कुटियाल ने बताया कि नवंबर महीने में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मंदिर समिति और ग्रामीणों की आपसी सहमति से हर वर्ष की तरह इस बार बीते बुधवार को रं रीति रिवाज के साथ पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ग्राम प्रधान नगेंद्र सिंह कुटियाल बताया कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद कुछ परिवारों ने निचली घाटी की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। इस मौके पर पाल सिंह, गिरीश सिंह, दीवान, पदम, रतन, जीतपाल, भूपाल, वासुदेव, प्रेम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
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