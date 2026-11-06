Pithoragarh News: आदि कैलाश में शिव-पार्वती मंदिर के कपाट विधि-विधान के साथ हुए बंद

विज्ञापन

पुजारी वीरेंद्र सिंह कुटियाल ने बताया कि नवंबर महीने में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मंदिर समिति और ग्रामीणों की आपसी सहमति से हर वर्ष की तरह इस बार बीते बुधवार को रं रीति रिवाज के साथ पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ग्राम प्रधान नगेंद्र सिंह कुटियाल बताया कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद कुछ परिवारों ने निचली घाटी की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। इस मौके पर पाल सिंह, गिरीश सिंह, दीवान, पदम, रतन, जीतपाल, भूपाल, वासुदेव, प्रेम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।