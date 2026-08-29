Pithoragarh News: धौलीगंगा पावर स्टेशन में खेल कार्यक्रमों का हुआ शुभारंभ
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 29 Aug 2026 01:06 AM IST
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धारचूला (पिथौरागढ़)। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर धौलीगंगा पावर स्टेशन निगालपानी परिसर में तीन दिवसीय खेल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल गतिविधियां कराई गईं। खेल कार्यकमों का शुभारंभ पावर स्टेशन प्रमुख एम कन्नन और मुख्य अतिथि अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी उपासना बिष्ट ने दीप जलाकर किया। इस दौरान हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों को याद किया गया। पहले दिन बेट एंड बॉल बाउंसिंग चेलेंज, स्किपिंग चैलेंज, फुटबॉल किक चैलेंज खेल हुए। संवाद
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