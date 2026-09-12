कुलागाड़ में नया बैली ब्रिज फिर टूटा: चीन सीमा समेत तीन घाटियों का संपर्क कटा, काली नदी किनारे अलर्ट जारी
अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़ Published by: Heera Updated Sat, 12 Sep 2026 10:03 AM IST
सार
तवाघाट-धारचूला हाईवे पर कुलागाड़ में कुछ दिन पहले बना नया बैली ब्रिज फिर से टूट गया, जिससे चीन सीमा और दारमा, व्यास व चौदास घाटियों का संपर्क कट गया। मलबे और बोल्डर गिरने से कृत्रिम झील बनने का खतरा पैदा हो गया है।
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विस्तार
चीन सीमा, आदि कैलाश के साथ दारमा, व्यास और चौदास को जोड़ने वाली तवाघाट-धारचूला हाईवे पर कुलागाड़ में कुछ दिन पूर्व बना नया बैली ब्रिज फिर से टूट गया है। ऐसे में चीन सीमा के साथ ही तीनों घाटियों का संपर्क कट गया है।
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मलबा और बोल्डर गिरने से उक्त स्थान पर कृत्रिम झील बनने से खतरा भी पैदा हो गया है। पुलिस ने काली नदी किनारे बसे लोगों से सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की है। पुलिस के मुताबिक इस सड़क पर फिलहाल सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है।
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