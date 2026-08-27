Pithoragarh News: छह किलो बासी मिठाई नष्ट की, चार सैंपल जांच के लिए भेजे

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रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए एसडीएम सदर जितेंद्र वर्मा और खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त आरके शर्मा के नेतृत्व में टीम ने जिला मुख्यालय में मिठाई और परचून की दुकानों का निरीक्षण किया। शर्मा ने बताया कि गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, मिल्क केक और मैदा के चार नमूने लेकर इन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में मानकों के अनुरूप नहीं आने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि एक दुकान में छह किलोग्राम बासी मिठाई बरामद हुई जिसे मौके पर ही नष्ट कर संबंधित कारोबारी को चेतावनी दी गई।खराब, एक्सपायरी सामग्री न बेचने और सफाई रखने के निर्देशपिथौरागढ़। दुकानों के निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तायुक्त सामग्री बेचने, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों को ढककर रखने, बासी तथा एक्सपायरी खाद्य और पेय पदार्थों को किसी भी दशा में उपभोक्ताओं को न बेचने के निर्देश दिए गए। एक्सपायरी उत्पादों को अलग कर संबंधित कंपनी को वापस करने, प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने, मिठाई बनाने वाले कर्मचारियों को हेयर नट का प्रयोग करने और व्यक्तिगत साफ सफाई का भी खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।