Pithoragarh News: धौन में खराब हुई रोडवेज बस, 20 से अधिक यात्री हुए परेशान

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रविवार को टनकपुर डिपो की धारचूला जा रही बस धौन के पास खराब हो गई। बस में 20 से अधिक यात्री सवार थे। टनकपुर से करीब 62 किलोमीटर दूर धौन में पहुंचते ही बस में तकनीकी खराबी आ गई। बस के सड़क पर खड़े होने से यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। बाद में दूसरे वाहन की व्यवस्था कर यात्रियों को आगे भेजा गया। टनकपुर डिपो के प्रभारी सहायक मंडलीय प्रबंधक सुरेश चंद्र पांडेय ने बताया कि धारचूला जा रही बस का प्रेशर पाइप फट गया था, जिससे बस बीच रास्ते में खराब हो गई। लोहाघाट डिपो से मदद लेकर यात्रियों को आगे भेजने की व्यवस्था की गई।बता दें कि दो दिन पहले पांवटा साहिब जा रही लोहाघाट डिपो की बस भी लोहाघाट से चंपावत पहुंचते ही खराब हो गई थी। यात्रियों को दूसरी बस की व्यवस्था होने तक इंतजार करना पड़ा था।174 से अधिक बार खराब हुईं बसेंटनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जनवरी से अक्टूबर तक रोडवेज की बसें 174 से अधिक बार खराब हो चुकी हैं। इनमें पिथौरागढ़, लोहाघाट और टनकपुर डिपो की बसें शामिल हैं। लगातार बसों के खराब होने से यात्रियों में निगम की सेवाओं और सुरक्षित सफर के लिए चिंता बढ़ रही है।