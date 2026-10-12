ऑपरेशन प्रहार: रुद्रपुर से एनआईए एक्ट का वारंटी गिरफ्तार

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टनकपुर (चंपावत)। कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एनआईए एक्ट के एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने रविवार को रुद्रपुर निवासी महेश प्रसाद को पकड़ा। महेश प्रसाद धारा 138 एनआई एक्ट का वारंटी था। सीओ निहारिका सेमवाल ने बताया कि एसआई अकरम अहमद और कांस्टेबल हितेंद्र वर्मा ने यह गिरफ्तारी की। यह अभियान वांछितों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाया जा रहा है।