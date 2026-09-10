Pithoragarh News: 60 मीटर दौड़ में निखिल और पूजा ने मारीबाजी
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 10 Sep 2026 11:07 PM IST
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मंच (चंपावत)। दूबड़-जैनल न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ का दो दिवसीय आयोजन बृहस्पतिवार से राइका मंच के प्रांगण में शुरू हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे बालक-बालिकाओं ने दौड़ की स्पर्धाओं में उत्साह के साथ प्रतिभाग किया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
अंडर-14 बालक वर्ग की 60 मीटर दौड़ में निखिल सिंह ने पहला, आयुष सिंह ने दूसरा और हीरा सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में पूजा महर प्रथम, रोशनी महर द्वितीय और निशा महर तृतीय रहीं।
600 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में प्रियांशु प्रसाद ने प्रथम, आदि महर ने द्वितीय और आयुष सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में पूजा महर ने पहला, सोनी महर ने दूसरा और आरती महर ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-14 बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में मोहित नाथ प्रथम, मतेंद्र सिंह द्वितीय और मुकेश सिंह तृतीय रहे।
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यहां प्रधानाचार्य जगमोहन कुमार, प्रबंधन समिति अध्यक्ष दिलीप सिंह महर, ग्राम प्रधान अनिल महर, मोहन जोशी आदि मौजूद थे।
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अंडर-14 बालक वर्ग की 60 मीटर दौड़ में निखिल सिंह ने पहला, आयुष सिंह ने दूसरा और हीरा सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में पूजा महर प्रथम, रोशनी महर द्वितीय और निशा महर तृतीय रहीं।
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600 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में प्रियांशु प्रसाद ने प्रथम, आदि महर ने द्वितीय और आयुष सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में पूजा महर ने पहला, सोनी महर ने दूसरा और आरती महर ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-14 बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में मोहित नाथ प्रथम, मतेंद्र सिंह द्वितीय और मुकेश सिंह तृतीय रहे।
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यहां प्रधानाचार्य जगमोहन कुमार, प्रबंधन समिति अध्यक्ष दिलीप सिंह महर, ग्राम प्रधान अनिल महर, मोहन जोशी आदि मौजूद थे।