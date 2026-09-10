Pithoragarh News: भूस्खलन ने छीना चैन, बारिश ने उड़ा दी नींद

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मनगढ़ गांव के ऊपरी हिस्सा खड़िया खनन क्षेत्र है। खनन से बीते वर्ष भूस्खलन होने से सात घर जमींजोद हो गए। इस बार भी बीते दिनों हुई बारिश के बाद भूस्खलन हुआ तो पूरा गांव खतरे में आ गया। तब पांच परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा। बृहस्पतिवार को एसडीएम अंकित राज मनगढ़ पहुंचे तो ग्रामीण ने अपनी पीढ़ा बयां की।एसडीएम अंकित राज ने कहा कि गांव में सुरक्षात्मक कार्य करने के साथ ही विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। नियमानुसार प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। राजस्व टीम फसलों के क्षति का आंकलन कर रही है और तहसील प्रशासन की टीम लगातार गांव में मौजूद है। प्रभावितों की सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीवाकर रावल, ग्राम प्रधान कवीन्द्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए उनका विस्थापन ही एकमात्र विकल्प है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी घटना हो सकती है। इस मौके पर तहसीलदार दयाल चंद्र मिश्रा, राजस्व निरीक्षक जगदीश परिहार, राजस्व उप निरीक्षक राहुल खाती आदि मौजूद रहे।