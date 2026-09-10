Pithoragarh News: आदि कैलाश मार्ग पर गड्ढे, यात्रियों को दे रहे दर्द

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धारचूला क्षेत्र के बड़े कस्बाई बाजारों में से एक बलुवाकोट के बिन्यागांव से तवाघाट तक करीब 35 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है लेकिन सड़क खस्ताहाल होने से स्कूल आने-जाने वाले विद्यार्थी भी तकलीफ में हैं। गड्ढों में पानी जमा रहने से लोग दुकानों पर रुकने से कतराते हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की इस समस्या को हल करने में फिलहाल रुचि नहीं दिखाई दे रही है।बलुवाकोट बाजार में एनएच पर बने गड्ढों से यात्रियों के साथ ही व्यापारी और क्षेत्र के लोग परेशान हैं। जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।बरसात में इन गड्ढों में जमा पानी के बीच स्कूली बच्चों और अन्य नागरिकों की पैदल आवाजाही भी कठिन हो जाती है। जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द समस्या दूर करनी चाहिए।मानसून सीजन में इस समस्या ने लोगों को काफी दिक्कतें दी हैं। संबंधित कंपनी या जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए।आदि कैलाश यात्रा कुछ समय में शुरू हो जाएगी। बाहर से आने वाले लोगों के साथ ही रोज आवाजाही करने वाले लोग सड़क की दुर्दशा से काफी परेशान हैं।