Pithoragarh News: माउंट कार्मल और केंद्रीय विद्यालय फुटबाल सेमीफाइनल में

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पहले मैच में माउंट कार्मल ने सनसाइन स्कूल को पांच गोल से हराया। टीम ने पहले हाफ में दो और दूसरे हाफ में तीन गोल किए। आयुष ने दो गोल दागे जबकि माही, आर्यन और योगेश ने एक-एक गोल किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में केंद्रीय विद्यालय ने एबीसी अल्मामेटर को संघर्षपूर्ण मुकाबले में मात दी। केंद्रीय विद्यालय ने मैच के अंतिम समय में दो गोल कर जीत दर्ज की। पहले हाफ में कोई टीम गोल नहीं कर पाई थी। रेफरी ऋतिक तड़ागी रहे। इस दौरान स्पोर्ट्स क्लब चंपावत के अध्यक्ष विजय चौधरी भी मौजूद थे।

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चंपावत। स्पोर्ट्स क्लब चंपावत की अंडर-14 बालक वर्ग फुटबाल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में माउंट कार्मल और केंद्रीय विद्यालय ने जगह बनाई है। दोनों टीमों ने शुक्रवार को लडवाल स्टेट खेल मैदान में अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीते।