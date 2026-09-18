Pithoragarh News: बेड़ीनाग में चार दिवसीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज

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पहले दिन अंडर-14 बालक व बालिका वर्ग की एथलेटिक्स, खो-खो व कबड्डी प्रतियोगिताएं हुईं। बालक वर्ग की 60 मीटर दौड़ में प्रकाश, 600 मीटर में अमन, लंबी कूद में प्रकाश, ऊंची कूद में नैतिक और गोला फेंक में अमन प्रथम रहे। बालिका वर्ग की 60 मीटर दौड़ में साक्षी, 600 मीटर दौड़ में खुशबू और लंबी कूद में प्रीति ने प्रथम स्थान हासिल किया। बालक वर्ग की कबड्डी में बेड़ीनाग और बालिका वर्ग में कांडे की टीम विजेता रही।यहां दायित्वधारी नारायण राम आर्या, ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल, ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य रितिक पांडे ललित कार्की, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी दीपक चंद भट्ट आदि थे।