Pithoragarh News: 13 स्कूलों में छह माह से व्यावसायिक शिक्षा ठप

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प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 में कौशल आधारित शिक्षा देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत आईटी, आईटीईएस, रिटेल और ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे थे। शिक्षा विभाग और निजी संस्था विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गया। इसके बाद से विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा बंद है। छह माह बीतने के बावजूद नए शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी है। इस स्थिति से व्यावसायिक शिक्षा पढ़ाने वाले शिक्षक भी प्रभावित हुए हैं।33 नए विद्यालयों में शुरू करने की तैयारीएक ओर जिले के 13 विद्यालयों में पिछले छह माह से व्यावसायिक शिक्षा ठप पड़ी है। वहीं विभाग के मुताबिक, नए शैक्षिक सत्र 2026-27 में शिक्षा विभाग को शासन से 33 नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के निर्देश मिले हैं। विभाग नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की तैयारियों में जुटा है। जल्द ही जिले के 33 नए विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का इन पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया जाएगा।कंपनी और शिक्षा विभाग के बीच जल्द अनुबंध होने वाला है। अगले माह से व्यावसायिक शिक्षा से वंचित छात्र-छात्राओं इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। विद्यालयों में कौशल आधारित शिक्षा कार्यक्रम को फिर से संचालित की जाएगी।