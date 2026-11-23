कोतवाली हल्द्वानी परिसर में झगड़े की शिकायत लेकर पहुंचे कुछ अधिवक्ताओं ने परिसर में मौजूद युवक को बुरी तरह पीट दिया। जमकर लात-घूंसे बरसाए। इसमें युवक की नाक से खून बहने लगा। मारपीट और गाली-गलौज का शोर सुनकर कोतवाली में मौजूद महिला दरोगा आरती मौके पर पहुंची और अधिवक्ताओं को अलग हटाया।

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जानकारी के अनुसार एक अधिवक्ता का युवक से रविवार रात बरेली रोड स्थित होटल में किसी बात पर विवाद हुआ था। झगड़े की लिखित शिकायत देने अधिवक्ता अन्य वकीलों के साथ कोतवाली पहुंचे। यहां तहरीर देने से पहले ही अधिवक्ता ने युवक को देखते ही उससे गाली-गलौज शुरू कर दी और जमकर पीटा। इसके बाद तहरीर देकर अधिवक्ता कोतवाली से चले गए। वहीं पुलिस ने युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। कोतवाली के अंदर दिन-दहाड़े इस तरह अधिवक्ताओं की मारपीट पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है जानकारी की जा रही है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके आधार पर काम किया जाएगा।