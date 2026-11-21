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पिथौरागढ़। जौलजीबी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम छह बजे से

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महोत्सव

पिथौरागढ़। डीडीहाट के जीआईसी मैदान में महोत्सव का शुभारंभ सुबह 10 बजे से

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रामलीला

पिथौरागढ़। थल में रामलीला मंचन रात सात बजे से

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किसान हाट :

चंपावत : नगर के रोडवेज परिसर में किसान हाट का आयोजन सुबह आठ बजे से।

जौलजीबी मेला :