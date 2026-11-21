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बैंच संख्या दो में पिथौरागढ़ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन और सदस्य एडवोकेट विनोद सिंह मतवाल ने एनआई एक्ट के तीन मामलों का निस्तारण किया। इनकी समझौता राशि 1,15,000 रुपये रही। वहीं बैंच संख्या चार और पांच में सिविल जज शिव सिंह, सदस्य मदन चंद्र जोशी और न्यायिक मजिस्ट्रेट कल्पना, सदस्य निशांत पुनेड़ा ने एनआई एक्ट के तीन मामलों का 12,86,647 रुपये समझौता राशि के तहत निस्तारण किया।बैंच संख्या छह में डीडीहाट सिविल जज गुलिस्तां अंजुम, सदस्य कुंदन सिंह बिष्ट और बैंच संख्या सात में गंगोलीहाट सिविल जज रजनीश मोहन, सदस्य मनोज सिंह रावल ने एनआई एक्ट के दो मामलों का निस्तारण किया जिनकी समझौता राशि 1,86,216 रुपये रही।