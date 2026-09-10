Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में झमाझम बारिश
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 10 Sep 2026 11:02 PM IST
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पिथौरागढ़। दो दिन राहत के बाद फिर से मौसम ने करवट बदली। बृहस्पतिवार सुबह मौसम साफ रहा और धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। दोपहर बाद आसमान बादलों से घिर गया। देर शाम जिला मुख्यालय सहित अन्य हिस्सों में झमाझम बारिश होने से जनजीवन प्रभावित रहा। बाजार पहुंचे लोग बारिश होते ही घरों को दौड़े। ऐसे में कुछ ही देर में बाजार में सन्नाटा छा गया हालांकि आधे घंटे बाद बारिश थम गई और लोगों ने राहत की सांस ली।
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