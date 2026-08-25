Pithoragarh News: टीजे रोड के डेंजर जोन पर फिर गिरा भारी मलबा, दिन भर यातायात बंद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लोक निर्माण विभाग की जेसीबी और पोकलेन मशीनें दिनभर मलबा हटाने में जुटी रहीं। मानसून के दौरान टीजे रोड का यह डेंजर जोन लगातार परेशानी का कारण बना हुआ है। बारिश होते ही पहाड़ी से मलबा सड़क पर गिर जाता है जिससे यातायात बाधित होता है।विभाग ने इस क्षेत्र में मशीनों और कर्मचारियों को तैनात किया है। वे लगातार मलबा हटाकर मार्ग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। मार्ग खोलने के बाद भी विभागीय टीम मौके पर निगरानी बनाए हुए है। बारिश होने पर दोबारा मलबा आने का खतरा बना हुआ है।लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता बीएस पोखरिया ने बताया कि डेंजर जोन में बारिश के दौरान लगातार मलबा गिर रहा है। विभाग की टीम मशीनों के साथ लगातार मलबा हटाने में लगी हुई है। पोखरिया ने कहा कि मार्ग खोलने के बाद भी बारिश होने पर फिर से मलबा आ जाता है। इससे यातायात बार-बार प्रभावित हो रहा है।