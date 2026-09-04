Pithoragarh News: पहाड़ी से गिरकर बच्ची की मौत

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झूलाघाट(पिथौरागढ़)। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतड़ी में पहाड़ी से गिरकर 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, पुरचुंडी नगर पालिका-5, धानाड़ा की पूर्णिमा बोहरा पुत्री मान सिंह बोहरा गांव के पास पहाड़ी पर बकरियों को चराने गई थी। देर शाम तक भी वह घर नहीं लौटी तो परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन शुरू की। पहाड़ी के नीचे 400 मीटर गहरी खाई में उसका शव मिला। मृतका के चाचा केशव बोहरा ने बताया कि शव को बमुश्किल निकाला गया। पूर्णिमा भूमिराज माध्यमिक विद्यालय में कक्षा छह की छात्रा थी।