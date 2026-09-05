Pithoragarh News: मेले में साधु वेश में घूमते संदिग्धों पर कार्रवाई

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धार्मिक आयोजनों और मेलों में साधु-संतों वेश में घूमकर आमजन से धन मांगने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जन्माष्टमी मेले के दौरान चेकिंग की गई। इस दौरान कुछ बाहरी लोग साधु वेश में घूमते और लोगों को टीका लगाकर उनसे रुपये मांगते मिले।पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ और सत्यापन किया। सत्यापन में सभी आठ व्यक्ति ग्राम रानीगंज पिपरा, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के निवासी पाए गए। पुलिस ने बिना सत्यापन मेले में घूमने और टीका लगाने के नाम पर लोगों से धनराशि मांगने के मामले में सभी के खिलाफ धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की। एसपी रेखा यादव ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत यह कार्रवाई की गई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस को दें या आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दें।