Pithoragarh News: लोहाघाट-सिमलखेत मोटर मार्ग पर यातायात बाधित

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मार्ग बंद होने की सूचना पर यात्रियों ने लोनिवि समेत संबंधित अधिकारियों को फोन कर मौके पर मशीन भेजकर मलबा हटाने की मांग की। हालांकि काफी देर तक मशीन मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद यात्रियों और स्थानीय लोगों ने स्वयं प्रयास कर सड़क पर आया मलबा हटाया और मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारु किया।स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से बारिश के दौरान संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी मशीनों की व्यवस्था रखने की मांग की है, ताकि मलबा आने की स्थिति में तत्काल सड़क खोली जा सके। उन्होंने विभाग से मार्ग को सुचारु रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की भी मांग की। मार्ग बंद होने की सूचना मिलने पर एसडीएम नीतू डांगर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल सड़क खोलने के निर्देश दिए।