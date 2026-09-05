Pithoragarh News: सड़कें बंद होने से दारमा और चौदास घाटियों का कटा संपर्क

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जिला मुख्यालय में 24 और मुनस्यारी में सबसे अधिक 72.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण धारचूला-तवाघाट और तवाघाट-गुंजी सड़क पर शनिवार सुबह करीब पांच बजे बोल्डर गिरने से यातायात बंद हो गया। करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर एक बजे दोनों मार्गों पर यातायात बहाल किया जा सका। इस दौरान दोनों तरफ यात्री और वाहन फंसे रहे।दारमा घाटी को चीन सीमा से जोड़ने वाली सोबला-ढाकर सड़क पर सोबला पुल से पंगवाबे और उर्थिंग तक कई स्थानों पर बोल्डर और मलबा गिरा है। इससे सड़क पर पूरी तरह आवाजाही ठप हो गई है। ग्रामीणों के साथ सेना को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चौदास घाटी को जोड़ने वाली कंज्योति सड़क पर बलमी के पास करीब 50 मीटर हिस्सा पहाड़ी दरकने से ध्वस्त हो गया।आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर कुलागाड़ और एलागाड़ में पहाड़ी दरकने से आवाजाही प्रभावित है। तवाघाट-गुंजी और धारचूला-तवाघाट मार्ग पर देर शाम तक यातायात बहाल नहीं हो सका। बीआरओ की टीमें मार्ग खोलने में जुटी रहीं लेकिन लगातार बारिश के कारण सफलता नहीं मिल सकी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र महर ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है।मुनस्यारी। मल्ला जोहार के रालम, मारझाली समेत अन्य गांवों को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल उफनती चिलतम गाड़ में बह गया। यह पुल चिलतम और मारझाली के बीच आवागमन का एकमात्र जरिया था। पुल बहने से क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। पातों के पूर्व प्रधान ईश्वर सिंह नबियाल ने बताया कि पुल बहने से मिलम से रालम होते हुए नागनीधूरा जाने वाले भेड़पालक रास्ते में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस स्थान पर पक्के पुल की मांग की जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि यहां पक्का पुल बना होता तो बारिश के दौरान इस तरह की परेशानी नहीं होती। संवादपिथौरागढ़ 24.0बेरीनाग 12.2मुनस्यारी 72.4बंगापानी 36.0गणाई गंगोली 4.0देवलथल 17.0गंगोलीहाट 11.5डीडीहाट 19.0धारचूला 11.6कनालीछीना 47.0तेजम 14.0थल 6.0