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Pithoragarh News: सहकारी समितियों की हड़ताल से किसान परेशान

Tue, 13 Oct 2026 11:10 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 13 Oct 2026 11:10 PM IST
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Farmers distressed by cooperative societies' strike
रीठासाहिब (चंपावत)। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल से चौड़ामेहता साधन सहकारी समिति के कामकाज ठप हो गया है। किसानों को ऋण और उर्वरक संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं, मिनी बैंक के बचत खातों का संचालन ठप होने से काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति के अध्यक्ष दिनेश चंद्र भट्ट ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा जरूरी है। साथ ही नवगठित समितियों को अलग व्यवसाय के लिए चयनित किए जाने की मांग भी उठाई। कहा कि हड़ताल के कारण उन्हें दैनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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