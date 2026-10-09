फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Bhajanpur A defeated Phagpur B and advanced to the next round

Pithoragarh News: भजनपुर ए ने फागपुर बी को हराकर अगले चक्र में किया प्रवेश

Fri, 09 Oct 2026 11:32 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 09 Oct 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Bhajanpur A defeated Phagpur B and advanced to the next round
बनबसा (चंपावत)। ग्राम पंचायत भजनपुर में आयोजित ग्रामीण फुटबाल टूर्नामेंट में भजनपुर ए की टीम ने फागपुर बी को 2-0 से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। मैच में भजनपुर ए के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

भजनपुर खेल मैदान में शुक्रवार को टूर्नामेंट के पांचवें दिन खेले गए मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता खड़क चंद और विशिष्ट अतिथि पूर्व बीडीसी सदस्य सविता और रवि कुमार ने संयुक्त रूप से किया। मैच के पहले हाफ में भजनपुर ए के विवेक चंद ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में शुभम चंद ने एक और गोल दागकर टीम की जीत सुनिश्चित की। फागपुर बी की टीम कोई गोल नहीं कर सकी।
विज्ञापन

मैच में कैप्टन कैलाश सिंह चाड़ रेफरी रहे। हरीश चंद और कैलाश सिंह ने लाइनमैन की भूमिका निभाई। आंखों देखा हाल उमेश भट्ट ने सुनाया। यहां ग्राम प्रधान शांति देवी, रीता दसौनी, शिव चंद, अर्जुन चंद, गोपी चंद, हरीश नाथ, वीर बहादुर चंद, कैप्टन नवीन कुमार, किशन चंद, नरेश चंद और अजय चंद आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed