Pithoragarh News: 500 किमी दौड़ लगाकर सेना के जवान देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश

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सेना के मेजर आकाश ने बताया कि दौड़ में सेना के जवान, पूर्व सैनिक और सशस्त्र बलों से जुड़े कार्मिक शामिल होंगे। दौड़ के दौरान जवान लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ ही युवाओं को फिटनेस का संदेश भी देंगे। मेजर आकाश ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से दौड़ का आयोजन किया जा रहा है।

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पिथौरागढ़। सेना के जवान और पूर्व सैनिक 500 किलोमीटर की दौड़ लगाकर लोगों को हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। धारचूला से बरेली तक आयोजित होने वाली यह दौड़ 10 दिनों में पूरी की जाएगी।