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दुग्ध संघ प्रबंधक हरीश सिंह बोहरा ने बताया कि पशुपालकों की लंबे समय से मांग थी जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया। दूध खरीद मूल्य बढ़ने के साथ प्रोत्साहन राशि, पशु आहार और साइलेज पर अनुदान 75 फीसदी किया गया। सचिवों की प्रोत्साहन राशि बढ़कर दो रुपये प्रति किलो हो गई। दरें देहरादून, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिले में लागू होंगी। बोहरा ने दावा किया कि यह प्रदेश में दूध खरीद की सबसे अधिक दर है जिससे पशुपालकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।पशुपालकों की आय बढ़ाना दुग्ध संघ की प्राथमिकतादुग्ध संघ चंपावत की अध्यक्ष पार्वती देवी ने कहा कि जिले में पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दुग्ध संघ लगातार बेहतर प्रयास कर रहा है। पशुपालक ही संघ की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत और योगदान से ही दुग्ध व्यवसाय आगे बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए दूध के खरीद मूल्य में दो रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर इसे 48 रुपये प्रति किलो किया गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई दरों से पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। भविष्य में खरीद मूल्य को और बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर पत्राचार किया जाएगा।