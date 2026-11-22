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मरम्मत कार्य जरूरी बताते हुए बीआरओ ने प्रशासन से 23 नवंबर को आदि कैलाश मार्ग पर पूर्वाह्न 11 से शाम पांच बजे तक यातायात बंद रखवाने का अनुरोध किया था। इस पर प्रशासन निर्देश जारी कर दिए थे। इधर रं कल्याण संस्था धारचूला के अध्यक्ष प्रकाश सिंह गुंज्याल ने रविवार को प्रशासन बताया कि 24-25 नवंबर को पूरी चौंदास घाटी में श्यांग शै पूजा तिलथिन-सोसा में संपन्न होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में क्षेत्रवासी जाते हैं। इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उन्होंने पुल की मरम्मत 23 की बजाय 25 नवंबर के बाद अन्य किसी अन्य दिन करने की मांग की। इस निवेदन के बाद एसडीएम ने बीआरओ को 30 नवंबर को बेली ब्रिज की मरम्मत करने का दिशा-निर्देश जारी किए हैं।कुलागाड़ में बना बेली ब्रिज टनकपुर-तवाघाट नेशनल हाईवे का हिस्सा है। ये पुल दारमा, चौदास और व्यास घाटी को जोड़ता है। साथ ही आदि कैलाश, पंचाचूली और नारायण आश्रम जाने वाले यात्री इसी पुल से होकर जाते हैं। कुलागाड़ में 1991 से 2026 तक मानसून काल के दौरान चार बेली ब्रिज और एक आरसीसी पुल ध्वस्त हो चुके हैं।