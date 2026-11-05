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Pithoragarh News: दीपावली पर नगर में भारी वाहनों पर 12 घंटे प्रतिबंध

Thu, 05 Nov 2026 11:32 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 05 Nov 2026 11:32 PM IST
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12-hour ban on heavy vehicles in the city on Diwali
पिथौरागढ़। धनतेरस और दिवाली पर नगर की यातायात व्यवस्था में बदलाव होगा। आज से नगर में नया ट्रैफिक प्लान लागू होगा। शुक्रवार से आठ नवंबर तक सुबह नौ से रात नौ बजे तक 12 घंटे तक नगर में भारी वाहनों की आवाजाही बैन रहेगी।
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एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने कहा कि धनतेरस और दिवाली पर नगर में भीड़भाड़ अधिक होने से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। नई व्यवस्था के मुताबिक, विजडम तिराहे से नगर की ओर सुबह नौ बजे से 12 घंटे के लिए भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
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धारचूला और मुनस्यारी की ओर जाने वाले भारी वाहन विजडम तिराहा, टनकपुर तिराहा, एपीएस मार्ग होते हुए गंतव्य को रवाना होंगे। सिमलगैर बाजार में दो पहिया और चौपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इस बाजार में आने वाले लोगों के लिए देवसिंह मैदान में वाहनों की पार्किंग बनाई गई है।
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पटाखा बाजार में आने वाले दो पहिया वाहनों को उपलब्धता के आधार पर देवसिंह मैदान में और चौपहिया वाहनों को बहुमंजिला पार्किंग में पार्क करना होगा। ट्रैफिक प्लान का उल्लंघन करने और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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