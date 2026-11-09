Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Diwali night fireworks set fire to closed boutique

Pithoragarh News: दिवाली की रात आतिशबाजी से बंद बुटीक में लगी आग

Mon, 09 Nov 2026 11:16 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 09 Nov 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Diwali night fireworks set fire to closed boutique
टनकपुर (चंपावत)। नगर में लक्ष्मी पूजा दिवाली की रात में आतिशबाजी के दौरान बुटीक की बंद दुकान में अचानक पटाखा घुसने से आग लग गई। इससे रात में आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने साहस दिखाकर शटर तोड़कर आग को बुझाया। करीब 80-90 हजार रुपये के कपड़े राख हो गए। इनमें शादी के लिए सिलाई के लिए आए कपड़े भी जलकर नष्ट हो गए।
विज्ञापन

नगर के डिग्री कॉलेज रोड के पास सुनीता बुटीक की स्वामी सुमित्रा जोशी ने बताया कि रविवार को लक्ष्मी पूजा के दिन वह शाम छह बजे बुटीक बंद कर घर गई थी। इस बीच रात करीब 10:30 बजे पड़ोसियों ने उसको दुकान में आग लगने की सूचना दी। बताया कि पास ही आतिशबाजी के दौरान बंद दुकान के छत के पास खुली खिड़की से पटाखा या रॉकेट अंदर घुस गया। दुकान से धुआं उठने पर रात में अफरा तफरी मच गई। बताया कि मकान मालिक सनी नाथ समेत अन्य ने साहस दिखाकर आग को काबू किया। सोमवार सूचना मिलने पर फायर और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। बुटीक स्वामी ने बताया कि उनकी दुकान में शादी के कपड़े साड़ी, लहंगे आदि आए थे जो जलकर नष्ट हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed