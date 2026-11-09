Pithoragarh News: भैया दूज पर पिथौरागढ़-टनकपुर रूट पर दौड़ेंगी दो अतिरिक्त बसें

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सोमवार को दिवाली के बाद पिथौरागढ़ डिपो ने टनकपुर रूट पर दो अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया है। डिपो के मुताबिक, बुधवार को भैया दूज पर्व पर यात्रियों की भीड़ रहेगी। वहीं अगले कुछ दिनों में दिवाली मनाकर प्रवासी रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में लौटेंगे। ऐसे में सभी को राहत पहुंचाने के लिए टनकपुर रूट पर दो अतिरिक्त बसें संचालित होंगी। अन्य रूटों पर पूर्व की तरह सभी सेवाएं संचालित होने से यात्रियों और प्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा।पांच बसें वर्कशॉप में खड़ीपिथौरागढ़। दिवाली से पहले स्पेयर पार्ट्स और टायर न मिलने से पांच बसों को वर्कशॉप में खड़ा करना पड़ा था। तब से ये बसें वर्कशॉप से बाहर नहीं निकल सकी हैं। यदि दिवाली और भैया दूज के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ी तो ऐसे में डिपो को बसों की कमी खलेगी। डिपो के लिए सभी रूटों पर पर्याप्त बसों का संचालन करना चुनौती होगा।फिलहाल पिथौरागढ़ में सुनसानी है। अगले कुछ दिनों बाद प्रवासी मैदानी क्षेत्रों को लौटेंगे। भैया दूज के लिए टनकपुर से पिथौरागढ़ आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में इस रूट पर दो अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया गया है।