बबली के पास 210 करोड़ तो बंटी के पास कितनी संपत्ति होगी : हरीश रावत

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हरदा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि दोनों मंत्रियों पर अवैध संपत्ति जमा करने और घोटाले के आरोप हैं। इसके बाद भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करने वाली भाजपा सरकार दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच से बच रही है। इन मामलों पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले सीएम की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है।उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर सैन्यधाम के नाम पर घोटाले का आरोप है। उन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का भी आरोप लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति नहीं दी। ऐसा कर भाजपा सरकार उनके कृत्य को छुपाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद सत्ता पक्ष का जोशी के बचाव में उतरना समझ से परे है।उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर उनके पति ने 210 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि सीएम से मिलकर वह कई बार इस भ्रष्टाचार की बात कर चुके हैं। अभी तक सीएम का इन आरोपों पर खंडन तक नहीं आया है। ऐसे में साफ है कि उनका मौन रहना भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहा है।उन्होंने कहा कि बरेली में कैबिनेट मंत्री और उनके पति का महल बनने के समाचार प्रसारित हुए हैं। यदि रेखा आर्या 210 करोड़ की अवैध संपत्ति की मालकिन है तो उनके पति के पास कितनी संपत्ति होगी यह आसानी से समझा जा सका है। हरदा ने आरोप लगाया कि यह अवैध संपत्ति सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार से ही अर्जित की गई है। यदि ऐसा नहीं है तो रेखा आर्या को सार्वजनिक मंच पर बताना होगा कि इतना धन उनके पास कहां से आया।रावत ने साफ तौर पर कहा कि यदि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात कर रही है तो उसे दोनों मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति देनी चाहिए। वहीं दोनों मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए।जनता का खून पी रहे जोंकों को स्वीकार करना प्रदेश के लिए दुखपूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के शासन में इन मंत्रियों जैसे कई जोंक हैं जो जनता के हकों पर डाका डालकर बेनामी संपत्ति जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को स्वीकार करना राज्य के लिए दुखद है। यदि इन्हें बाहर नहीं किया गया तो भ्रष्टाचार प्रदेश की नियति बन जाएगा।चुनाव के समय जैनी प्रकरण उछलने पर उठाए सवालपिथौरागढ़। प्रदेश में चर्चा का विषय बने जैनी प्रकरण पर हरीश रावत ने खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि 22 साल की चुप्पी के बाद जैनी का चुनाव से ठीक पहले अचानक अवतरित होना अपने आप में सवाल है। उन्होंने कहा कि जिन पर आरोप लग रहे हैं वह भाजपा के मंत्री रहे हैं। जब वह मंत्री बनाए गए तभी भाजपा सरकार ने इस मामले को खंगालना चाहिए था। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में सरकार चुप है। इस हत्या में जिस वीआईपी पर आरोप लग रहे हैं उन्हें सांविधानिक पद दे दिया गया। वहीं चुनाव से ठीक पहले जैनी प्रकरण का सामने आना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है।