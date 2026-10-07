Pauri News: 46 से अधिक ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच

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युवाओं को खेलों से जोड़ना बेहद जरूरी : डॉ. धन सिंह रावतफोटो -श्रीनगर। यहां आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को स्वस्थ रखने के साथ-साथ उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए खेलों से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में नवंबर माह में 10 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में 16 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवा प्रतिभाग कर सकेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 51 हजार तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21 हजार की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए तथा युवाओं से 25 अक्तूबर तक पंजीकरण कराने का आह्वान किया।बेस अस्पताल में पांच यूनिट रक्तदान कियाश्रीनगर। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के जन्मदिवस पर युवाओं ने बेस अस्पताल पहुंचकर पांच यूनिट रक्तदान किया। आयुष मियां और विवि छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अंकित रावत के नेतृत्व में युवाओं ने पांच यूनिट रक्तदान किया। अंकित और आयुष ने कहा कि रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त किसी को नया जीवन दे सकता है। इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। ब्लड बैंक प्रभारी डाॅ. सतीश कुमार ने कहा कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए युवाओं काे रक्तदान करना चाहिए। संवाद