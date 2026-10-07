Pauri News: 46 से अधिक ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 07 Oct 2026 07:02 PM IST
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श्रीनगर। राजकीय मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र कीर्तिनगर द्वारा खिर्सू ब्लॉक के बेलकंडी गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 46 से अधिक ग्रामीणों ने ब्लड प्रेशर, शुगर एवं हीमोग्लोबिन की जांच कराई। मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर बिजेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं, विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना, के संबंध में भी जानकारी दी गई। अनूप कुमार, सरपंच मनमोहन सिंह, मेडिकल ऑफिसर डॉ. अर्चना बट्ट, एमओ डॉ. शिवि चौधरी, हेल्थ इंस्पेक्टर मीना खत्री तथा इंटर्न डॉ. हितार चंद, डॉ. हर्षित त्यागी, डॉ. हिमानी नेगी आदि मौजूद रहे। संवाद
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युवाओं को खेलों से जोड़ना बेहद जरूरी : डॉ. धन सिंह रावत
फोटो -
श्रीनगर। यहां आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को स्वस्थ रखने के साथ-साथ उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए खेलों से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में नवंबर माह में 10 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में 16 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवा प्रतिभाग कर सकेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 51 हजार तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21 हजार की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए तथा युवाओं से 25 अक्तूबर तक पंजीकरण कराने का आह्वान किया।
बेस अस्पताल में पांच यूनिट रक्तदान किया
श्रीनगर। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के जन्मदिवस पर युवाओं ने बेस अस्पताल पहुंचकर पांच यूनिट रक्तदान किया। आयुष मियां और विवि छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अंकित रावत के नेतृत्व में युवाओं ने पांच यूनिट रक्तदान किया। अंकित और आयुष ने कहा कि रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त किसी को नया जीवन दे सकता है। इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। ब्लड बैंक प्रभारी डाॅ. सतीश कुमार ने कहा कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए युवाओं काे रक्तदान करना चाहिए। संवाद
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युवाओं को खेलों से जोड़ना बेहद जरूरी : डॉ. धन सिंह रावत
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श्रीनगर। यहां आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को स्वस्थ रखने के साथ-साथ उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए खेलों से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में नवंबर माह में 10 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में 16 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवा प्रतिभाग कर सकेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 51 हजार तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21 हजार की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए तथा युवाओं से 25 अक्तूबर तक पंजीकरण कराने का आह्वान किया।
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बेस अस्पताल में पांच यूनिट रक्तदान किया
श्रीनगर। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के जन्मदिवस पर युवाओं ने बेस अस्पताल पहुंचकर पांच यूनिट रक्तदान किया। आयुष मियां और विवि छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अंकित रावत के नेतृत्व में युवाओं ने पांच यूनिट रक्तदान किया। अंकित और आयुष ने कहा कि रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त किसी को नया जीवन दे सकता है। इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। ब्लड बैंक प्रभारी डाॅ. सतीश कुमार ने कहा कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए युवाओं काे रक्तदान करना चाहिए। संवाद
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