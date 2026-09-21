Pauri News: गुंजन को किया गया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Mon, 21 Sep 2026 05:17 PM IST
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श्रीनगर। राजकीय इंटर कॉलेज मरखोड़ा खिर्सू में कक्षा 9 की गुंजन को मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कैलाश पुण्डीर, वरिष्ठ प्रवक्ता नारायण प्रसाद उनियाल, महेश गिरि, व्यायाम शिक्षक दुर्गेश बड़थ्वाल, राजकीय शिक्षक संघ पौड़ी के संरक्षक मनोज काला, देवेन्द्र रावत, जय प्रकाश डिमरी आदि मौजूद रहे। संवाद
55 लोगों के आंखों की हुई जांच
कीर्तिनगर। ग्राम पंचायत सौडू बगीचा में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉ. सूर्य प्रकाश भट्ट ने मरीजों की जांच की। कैंप को-ऑर्डिनेटर संतोष कुमार तथा सपोर्ट स्टॉफ रविन्द्र सिंह ने शिविर के संचालन में सहयोग किया। शिविर के दौरान कुल 55 मरीजों की ओपीडी हुई जिसमें 12 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। वहीं 30 मरीजों को दवा तथा 35 लोगों को चश्मे वितरित किए गए। आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रसाद भट्ट, ग्राम प्रधान निर्मला देवीकांति देवी पुंडोरा ने सहयोग दिया। संवाद
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श्रीनगर। राजकीय इंटर कॉलेज मरखोड़ा खिर्सू में कक्षा 9 की गुंजन को मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कैलाश पुण्डीर, वरिष्ठ प्रवक्ता नारायण प्रसाद उनियाल, महेश गिरि, व्यायाम शिक्षक दुर्गेश बड़थ्वाल, राजकीय शिक्षक संघ पौड़ी के संरक्षक मनोज काला, देवेन्द्र रावत, जय प्रकाश डिमरी आदि मौजूद रहे। संवाद
55 लोगों के आंखों की हुई जांच
कीर्तिनगर। ग्राम पंचायत सौडू बगीचा में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉ. सूर्य प्रकाश भट्ट ने मरीजों की जांच की। कैंप को-ऑर्डिनेटर संतोष कुमार तथा सपोर्ट स्टॉफ रविन्द्र सिंह ने शिविर के संचालन में सहयोग किया। शिविर के दौरान कुल 55 मरीजों की ओपीडी हुई जिसमें 12 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। वहीं 30 मरीजों को दवा तथा 35 लोगों को चश्मे वितरित किए गए। आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रसाद भट्ट, ग्राम प्रधान निर्मला देवीकांति देवी पुंडोरा ने सहयोग दिया। संवाद
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