Pauri News: बंदर ने बच्चे समेत तीन को काटा

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देवप्रयाग। पिछले दो-तीन दिनों से देवप्रयाग नगर में बंदरों ने दो महिला यात्रियों सहित एक बच्चे को काटकर घायल कर दिया। टिहरी से आई छात्राओं का समूह जब भागीरथी पुल से संगम देखने जा रहा था तब बंदर ने एक छात्रा के कंधे पर काट लिया। एक दुकानदार ओमप्रकाश ने किसी तरह छात्राओं को बंदरों से बचाकर पुल पार कराया। वहीं संगम में नहाकर लौट रहे श्रद्धालु आशुतोष कुमार की पत्नी के पैर में बंदर ने काट दिया जबकि संगम प्लेटफॉर्म पर खेल रहे आयुष के हाथ पर भी बंदर ने काट डाला। स्थानीय अभिषेक भट्ट, मनमोहन बिष्ट, अखिलेश कोटियाल, विकास ध्यानी, सुभाष, सोहन तिवारी, अनीता कोटियाल और मीना देवी ने बताया कि अब तो बच्चों को स्कूल भेजने में भी बहुत डर लग रहा है। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। वहीं रेंजर गौतम रावत का कहना है कि बंदरों को पकड़ने के लिए टीम बुलाई गई है। संवाद