Pauri News: पूर्व पालिकाध्यक्ष विपिन मैठाणी को मातृशोक

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श्रीनगर। भक्तियाना निवासी एवं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विपिन चंद्र मैठाणी की माता इंदू देवी मैठाणी (79) का रविवार रात देहरादून में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थीं। सोमवार सुबह उनका पार्थिव शरीर भक्तियाना स्थित आवास पर लाया गया। इसके बाद निकली अंतिम यात्रा में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिल्केदार घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र विपिन चंद्र मैठाणी ने चिता को मुखाग्नि दी। संवाद